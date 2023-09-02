Saturday Scoreboard
Volleyball
Clarinda Tournament - Sidney wins championship
Clarinda 2 Shenandoah 0 (21-13, 21-18)
Sidney 2 Clarinda 0 (21-16, 21-14)
Clarinda 2 Maryville 0 (21-14, 21-9)
Clarinda 2 West Central Valley 0 (21-13, 21-11)
Clarinda 2 Tri-Center 0 (21-19, 21-16)
Sidney 2 Shenandoah 0 (21-17, 21-19)
Shenandoah 2 Maryville 0 (21-19, 21-10)
Tri-Center 2 Shenandoah 0 (21-15, 21-17)
Shenandoah 2 West Central Valley 0 (21-11, 21-7)
Sidney 2 West Central Valley 0 (21-11, 21-9)
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