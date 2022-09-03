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Fall Sports Scoreboard: Saturday, Sept. 3

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Sidney volleyball wins Clarinda Tournament

Pictured are the Clarinda Volleyball Tournament champion Sidney Cowgirls. Front row, from left: Mia Foster, Karlee Graham, Aunika Hayes, Kaden Payne, Avery Dowling and Emily Hutt. Back row, from left: Macey Graham, Ava Osborn, Addy Haning, Lilly Peters, Fallon Sheldon and Eve Brumbaugh

 Photo courtesy Amy McClintock

Saturday Scoreboard

Volleyball

Clarinda Tournament

Clarinda 2 Shenandoah 0 (21-19, 21-18)

Sidney 2 Clarinda 0 (21-7, 21-13)

Maryville 2 Clarinda 1 (21-18, 15-21, 15-9)

Clarinda 2 Tri-Center 0 (21-9, 21-19)

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Clarinda 2 West Central Valley 1 (21-8, 21-23, 15-11)

Sidney 2 Shenandoah 1 (21-11, 20-22, 15-11)

Maryville 2 Shenandoah 1 (15-21, 21-19, 15-11)

Shenandoah 2 Tri-Center 0 (21-12, 21-19)

Shenandoah 2 West Central Valley 0 (21-14, 21-4)

Sidney 2 Maryville 1 (21-17, 12-21, 15-11)

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Sidney 2 Tri-Center 0 (21-16, 21-18)

Sidney 2 West Central Valley 0 (21-8, 21-8)

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