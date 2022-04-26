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Spring Sports Scoreboard: Tuesday, April 26

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Shenandoah Mustangs/Fillies

Tuesday Scoreboard

Girls Golf

Glenwood 207 Shenandoah 209

Red Oak 223 Clarinda 232

Sidney 191 East Mills 255

Boys Golf

Clarinda 165 Red Oak 192

Glenwood 164 Fremont-Mills 170 Shenandoah 208

Sidney 162 East Mills 191

Girls Tennis

Clarinda 8 Red Oak 1

Shenandoah 6 Glenwood 3

Boys Tennis

Shenandoah 7 Glenwood 2

Clarinda 9 Red Oak 0

Girls Track and Field

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