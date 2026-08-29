SATURDAY SCOREBOARD/RECAPS Sells sets PR, Mustangs earn third-place team medal at Glenwood Bryan Clark Aug 29, 2026 8 hrs ago 0 Shenandoah Mustangs Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Bryan Clark Saturday ScoreboardkAmkDEC@?8mv:C=D rC@DD r@F?ECJk^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8mv=6?H@@5 x?G:E2E:@?2=k^DEC@?8mk^AmkAmk6>mkDEC@?8md] $96?2?5@29 `_h \ pG2 ~’#@FC<6 7:?:D965 fE9 2?5 {:==J |2E96C `_E9 E@ =625 E96 |FDE2?8D k^DEC@?8mk^6>mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mtDD6I }%$ \ t==2 $2?529= 7:?:D965 `dE9 7@C E96 %C@;2?6EE6Dk^DEC@?8mk^6>mk^Am kAmk6>mkDEC@?8mr=2C:?52 }%$ \ y6??2 z:?8 7:?:D965 abC5 E@ =625 E96 r2C5:?2=D k^DEC@?8mk^6>mk^Am People are also reading… A stellar career capped by a fantastic senior season for Clarinda’s Wagoner Another state berth, and more, the goals for Sidney volleyball Clarinda football opens season with wild win over Creston Shenandoah musician among finalists at Iowa Rocks Talent Youth Competition Shenandoah earns 8 individual medals at home early bird XC meet Shenandoah boys cross country thinking big this season Big 3 out front looking to lead Shenandoah girls cross country Southwest Iowa preseason football rankings New leaders stepping up for Essex volleyball Senior group stepping into varsity lineup showing well for Clarinda tennis What 8th grade participation in high school sports looks like at area schools New faces laying foundation for Sidney football Page County girl runner-up in Iowa State Fair queen competition Shenandoah volleyball earns 2 wins at season-opening quad, Clarinda tennis sweeps Big win for Shenandoah football, Stanton/Essex improves to 2-0 kAmkDEC@?8mq@JD rC@DD r@F?ECJk^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8mv=6?H@@5 x?G:E2E:@?2=k^DEC@?8mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mb] $96?2?5@29 `a` \ |2D@? $6==D 7:?:D965 hE9 E@ =625 E96 |FDE2?8D k^DEC@?8mk^6>mk^AmkAmk6>mkDEC@?8m`_] r=2C:?52 afb \ xD2:29 $E@85:== 7:?:D965 adE9 E@ =625 E96 r2C5:?2=D k^DEC@?8mk^6>mk^Am kAm|2D@? $6==D C2? 2 A6CD@?2= 36DE E:>6[ 7:?:D9:?8 ?:?E9 E@ =625 E96 $96?2?5@29 3@JD 4C@DD 4@F?ECJ E62> E@ 2 E9:C5\A=246 E62> 7:?:D9 $2EFC52J :? v=6?H@@5]k^Am kAm%96 |FDE2?8D D4@C65 `a` A@:?ED[ H6== 324< @7 #:G6CD:56’D ea 2?5 rC6DE@?’D eg[ 3FE 658:?8 zF6>A6C’D `ad[ $E] p=36CE’D `bc 2?5 #65 ~2<’D `bh]k^AmkAmr=2C:?52’D 3@JD 7:?:D965 `_kDFAmE9k^DFAm :? E96 E62> C246 H:E9 afb A@:?ED[ H:E9 xD2:29 $E@85:== =625:?8 E96 H2J H:E9 2 adkDFAmE9k^DFAm\A=246 7:?:D9] tDD6I 925 EH@ 2E9=6E6D :? E96 7:6=5]k^Am kAm$96?2?5@29’D pG2 ~’#@FC<6 2?5 {:==J |2E96C ;@:?65 $6==D H:E9 E@A `_ 7:?:D96D H:E9 ~’#@FC<6 D6G6?E9 2?5 |2E96C `_kDFAmE9k^DFAm[ 8F:5:?8 E96 |FDE2?8D E@ 2 7:7E9\A=246 E62> 7:?:D9]k^AmkAmtDD6I’D t==2 $2?529= 7:?:D965 :? E96 E@A `d 2?5 r=2C:?52’D y6??2 z:?8 :? E96 E@A ad]k^Am kAm%96 $96?2?5@29 8:C=D 7:?:D965 H:E9 `_h A@:?ED[ `_ 369:?5 7@FCE9\A=246 v=6?H@@5] w2C=2? H@? E96 >66E H:E9 dc A@:?ED[ 362E:?8 rC6DE@? 3J a_]k^AmkAmvC246 q6C8=F?5 @7 v=6?H@@5 62D:=J H@? E96 C246 :? `gi`d[ 362E:?8 CF??6C\FA yF=:2 w6D=:?< @7 w2C=2? 3J `i`f]k^Am kAm~’#@FC<6 H2D D6G6?E9 :? a`i`c[ E9C66 A=246D 2?5 `c D64@?5D 36EE6C E92? |2E96C] $FD:6 q236 925 2?@E96C DEC@?8 D9@H:?8 7@C $96?2?5@29[ E2<:?8 `gkDFAmE9k^DFAm :? aai`g]k^AmkAm$=@2?6 |4v:??:D 2?5 |J2 *@F?8 H6C6 E96 7:?2= EH@ D4@C6CD 7@C E96 |FDE2?8D H:E9 |4v:??:D cakDFAm?5k^DFAm :? adiba 2?5 *@F?8 chkDFAmE9k^DFAm :? aeia`]k^Am kAm%96 =2DE EH@ >6>36CD @7 $96?2?5@29’D G2CD:EJ H6C6?’E 72C 369:?5 *@F?8 H:E9 r92C=@EE6 (6:DD A=24:?8 d`kDFAmDEk^DFAm :? aeiah 2?5 {F4J vFE:6CC6K dbkDFAmC5k^DFAm :? aeibd]k^Am kAmz:?8 =65 E9C66 r=2C:?52 2E9=6E6D :? E96 8:C=D 7:6=5[ E2<:?8 abkDFAmC5k^DFAm :? aaicc] r=2:C6 sF77 7:?:D965 cdkDFAmE9k^DFAm @G6C2== :? adic` 2?5 y6??J s6q@6C ffkDFAmE9k^DFAm :? b_icf]k^AmkAm$2?529= H2D E96 @?=J tDD6I 8:C= :? E96 7:6=5[ E2<:?8 `dkDFAmE9k^DFAm :? a`idb]k^AmkAm~H6? u6??6C @7 #:G6CD:56 H@? 2 9:89=J 4@>A6E:E:G6 3@JD C246 :? `ei`e[ 362E:?8 #65 ~2<’D t>>2?F6= vC2DD 2?5 $E] p=36CE’D p:56? v2F= 3J 7:G6 D64@?5D 6249]k^Am kAm$6==D H2D @?=J ae D64@?5D @77 E96 =625[ E2<:?8 ?:?E9] %62>>2E6 r2CE6C qFEECJ ;@:?65 $6==D :? E96 E@A a_ H:E9 2 `ekDFAmE9k^DFAm\A=246 7:?:D9 :? `fiaf]k^Am kAm{F<6 s2@FDE E@@< ackDFAmE9k^DFAm :? `fidd 7@C E96 |FDE2?8D[ 7@==@H65 3J {6@ (636C 2?5 y@?2D vFE:6CC6K[ H9@ E@@< bfkDFAmE9k^DFAm 2?5 bgkDFAmE9k^DFAm :? >2E49:?8 E:>6D @7 `giab]k^AmkAm(:== $E6G6?D@? 2?5 vC6JD@? z:?89@C? 4@>A=6E65 $96?2?5@29’D G2CD:EJ =:?6FA H:E9 $E6G6?D@? A=24:?8 chkDFAmE9k^DFAm :? `hi`g 2?5 z:?89@C? fbkDFAmC5k^DFAm :? a_ia_]k^AmkAm$E@85:== =65 E96 r=2C:?52 3@JD H:E9 2 adkDFAmE9k^DFAm\A=246 D9@H:?8 :? `fidd] vC25J qC@H? 2?5 |2D@? !:G6C2= H6C6 E96 D64@?5 2?5 E9:C5 72DE6DE r2C5:?2=D[ A=24:?8 dhkDFAmE9k^DFAm 2?5 e_kDFAmE9k^DFAm H:E9 7:?:D9:?8 E:>6D @7 `hibg 2?5 `hicf]k^Am kAmy2D6 vC2J 2?5 r92C=:6 z=:?6 H6C6 r=2C:?52’D 7:?2= EH@ D4@C6CD H:E9 vC2J g`kDFAmDEk^DFAm :? a`i_d 2?5 z=:?6 gckDFAmE9k^DFAm :? a`i`_] }@29 (6==92FD6? 2?5 |2=4@=> %2J=@C 4@>A=6E65 r=2C:?52’D =:?6FA :? ggkDFAmE9k^DFAm 2?5 ghkDFAmE9k^DFAm H:E9 (6==92FD6? 4C@DD:?8 E96 =:?6 :? a`iab 2?5 %2J=@C :? a`iae]k^AmkAmtDD6I 925 EH@ 2E9=6E6D :? E96 7:6=5[ =65 3J 2 `adkDFAmE9k^DFAm\A=246 7:?:D9 7C@> q6?E=6J q@H6CD :? aci_`] y6DD6 y@9?D@?\(:EJ< H2D `b_kDFAmE9k^DFAm :? acia_]k^AmkAm%96 r=2C:?52[ $96?2?5@29 2?5 tDD6I E62>D 2C6 @77 F?E:= r=2C:?52’D 9@>6 >66E %F6D52J[ $6AE] g]k^Am kAmk6>mkDEC@?8mtDD6I }%$ k^DEC@?8mk^6>mk^Am kAmkDEC@?8m'@==6J32==k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8m{6?@I %@FC?2>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mq657@C5 a tDD6I _ Wa`\g[ a`\fXk^DEC@?8mk^6>mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mx?E6CDE2E6 bd a tDD6I _ Wa`\`a[ a`\``Xk^DEC@?8mk^6>mk^Am kAmk6>mkDEC@?8m{6?@I a tDD6I _ Wa`\g[ a`\`eXk^DEC@?8mk^6>mk^AmkAmk6>mkDEC@?8m|FCC2J a tDD6I _ Wa`\`a[ a`\`bXk^DEC@?8mk^6>mk^Am kAmk6>mkDEC@?8mtDD6I a s:28@?2= _ Wa`\`g[ ae\acXk^DEC@?8mk^6>mk^Am kAm%96 tDD6I G@==6J32== E62> 6?565 :ED 52J H:E9 2 H:? $2EFC52J 2E E96 {6?@I %@FC?2>6?E]k^AmkAm%96 %C@;2?6EE6D’ a\_ H:? @G6C s:28@?2= 42AA65 :ED 52J[ H9:49 DE2CE65 H:E9 7@FC a\_ =@DD6D[ 8:G:?8 tDD6I 2 7:7E9\A=246 7:?:D9 :? E96 D:I\E62> C@F?5\C@3:? E@FC?2>6?E]k^Am kAm%96 %C@;2?6EE6D @A6?65 H:E9 2 a`\g[ a`\f =@DD E@ 2 q657@C5 E62> E92E H@? 2== 7:G6 @7 :ED >2E496D[ 6G6? H:E9 E9C66 @7 E96> 8@:?8 E@ E9C66 D6ED[ E@ H:? E96 E@FC?2>6?E]k^AmkAmtDD6I E96? =@DE a`\`a[ a`\`` E@ x?E6CDE2E6 bd[ a`\g[ a`\`e E@ {6?@I 2?5 a`\`a[ a`\`b E@ |FCC2J] %96 %C@;2?6EE6D 362E s:28@?2= a`\`g[ ae\ac]k^Am kAmtDD6I DE2ED 7C@> E96 >2E496D H6C6?’E :>>65:2E6=J 2G2:=23=6]k^AmkAm%96 %C@;2?6EE6D 76== E@ `\d @? E96 D62D@?] %96J 4@>6 9@>6 7@C E96 7:CDE E:>6 E9:D D62D@?[ %F6D52J 282:?DE w2>3FC8]k^Am 0 Comments Get in the game with our Prep Sports Newsletter Sent weekly directly to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Bryan Clark Sports Editor Author facebook Author twitter Author email Follow Bryan Clark Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Related to this story Most Popular A stellar career capped by a fantastic senior season for Clarinda’s Wagoner Clarinda's Addison Wagoner is the Southwest Iowa Herald Female Athlete of the Year Another state berth, and more, the goals for Sidney volleyball Sidney volleyball’s goals and expectations are both quite high as the Cowgirls look to advance to a second straight state tournament Clarinda football opens season with wild win over Creston The Clarinda football team earned a 59-45 shootout win Friday over Creston Shenandoah earns 8 individual medals at home early bird XC meet The Shenandoah, Clarinda and Essex cross country teams were part of the field Tuesday at Shenandoah's Early Bird meet. Shenandoah boys cross country thinking big this season Shenandoah seniors Carter Buttry and Luke Daoust and freshman Mason Sells on this season’s Mustangs Watch Now: Related Video 49ers Owner Jed York Arrested in Ohio Prostitution-Related Sting | TMZ Sports SEC & Big Ten Rule Changes for NFL Drafted Players SEC & Big Ten Rule Changes for NFL Drafted Players College football coaches facing the hottest seats entering 2026 College football coaches facing the hottest seats entering 2026 College Football Week 0 games you need to watch this weekend College Football Week 0 games you need to watch this weekend Recommended for you