WEDNESDAY SCOREBOARD/RECAPS A winning Wednesday for Shenandoah baseball, softball, Clarinda baseball, Clarinda A's Bryan Clark Jun 11, 2026 Jun 11, 2026 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Bryan Clark Wednesday ScoreboardkAmkDEC@?8m$@7E32==k^DEC@?8mk^AmkAmk6>mkDEC@?8m$96?2?5@29 d q657@C5 ak^DEC@?8mk^6>mk^AmkAmp 7:G6\CF? D:IE9 :??:?8 H2D 6?@F89 E@ 8:G6 E96 $96?2?5@29 D@7E32== E62> 2 d\a 9@>6 H:? (65?6D52J @G6C q657@C5]k^AmkAm%96 u:==:6D 925 5@?6 G6CJ =:EE=6 @776?D:G6=J E9C@F89 E96 7:CDE 7:G6 :??:?8D[ 2?5 EH@ F?62C?65 CF?D 925 E96 G:D:E:?8 qF==5@8D 29625 a\_]k^Am kAmp? 6CC@C @A6?65 $96?2?5@29’D 3:8 :??:?8[ E96? {J?5:6 vC66? D:?8=65 2?5 q6==2 %C@H3C:586 H2=<65] |296C D4@C65 @? 2? 6CC@C 2?5 E96? 2 D24C:7:46 >@G65 E96 CF??6CD @G6C 3FE H2D E96 D64@?5 @FE] qCJ?=66 rF==:?[ E9@F89[ H2=<65 E@ =@25 E96 32D6D[ E96? r9=@6 }6=D@? 42>6 E9C@F89 H:E9 2 EH@\CF? D:?8=6 E@ 8:G6 E96 u:==:6D E96 =625 2?5 E96? }6=D@? 2?5 rF==:? 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