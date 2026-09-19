FRIDAY SCOREBOARD/RECAPS District losses for Shenandoah, Sidney and Stanton/Essex football Bryan Clark Sep 19, 2026 Sep 19, 2026 0 Clarinda Cardinals Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Bryan Clark Friday ScoreboardkAmkDEC@?8mu@@E32==k^DEC@?8mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mr=2C:?52 `c r92C:E@? `bk^DEC@?8mk^6>mk^AmkAm%96 DE@CJ 7C@> E96 82>6 :D 2G2:=23=6 k2 9C67lQ9EEADi^^G2==6J?6HDE@52J]4@>^DA@CED^9:89\D49@@=^2CE:4=607c5b7g3a\64be\d5`a\3e35\3735chheeadg]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm96C6k^2m 2?5 2 A:4EFC6 A286 42? 36 7@F?5 k2 9C67lQ9EEADi^^G2==6J?6HDE@52J]4@>^DA@CED^9:89\D49@@=^4@==64E:@?0b43_42bc\45d`\d6d2\g733\_7bg_6df47_c]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm96C6k^2m]k^Am kAmk6>mkDEC@?8m%C6J?@C a` $96?2?5@29 ek^DEC@?8mk^6>mk^Am People are also reading… Shenandoah officer graduates from Iowa Law Enforcement Academy Video highlights from Clarinda volleyball's sweep of Denison Clarinda overcomes 4 first quarter turnovers in Homecoming win Clarinda's Bird keeps flying higher, recognized for assists milestone after home sweep Hargis, Clarinda girls tennis win Hawkeye 10 Tournament championships Shenandoah volleyball wins Mount Ayr Tournament Shenandoah cross country, Clarinda football, Sidney volleyball continue in state rankings Watch highlights of Clarinda football's 1-point win over Chariton Releasing this week's Southwest Iowa high school volleyball rankings Essex volleyball, Shenandoah tennis split on the road District losses for Shenandoah, Sidney and Stanton/Essex football Potential Clarinda, Shenandoah tennis rematch in regional semifinal A cancer crisis decades in the making is bearing down on rural Iowa Milestone night for Haggerty in Sidney volleyball loss Girls Individual Regional Tennis assignments released kAm%96 $96?2?5@29 7@@E32== E62> =@DE :ED E9:C5 DEC2:89E 82>6 uC:52J[ $6AE] `g[ E9:D @?6 4@>:?8 2E 9@>6 2?5 :? 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