THURSDAY SCOREBOARD/RECAP Big night from Bazmore lifts A's to doubleheader sweep, wrap up playoff bye Bryan Clark Jul 24, 2026 23 hrs ago 0 Clarinda A's Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Bryan Clark Thursday ScoreboardkAmkDEC@?8m|x}z {628F6 q2D632==k^DEC@?8mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mr=2C:?52 pVD `f }@CE9 |:DD@FC: ak^DEC@?8mk^6>mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mr=2C:?52 pVD f }@CE9 |:DD@FC: ak^DEC@?8mk^6>mk^AmkAm$62? q2K>@C6 9:E EH@ 9@>6 CF?D 2?5 5C@G6 :? ?:?6 CF?D %9FCD52J 2D A2CE @7 E96 r=2C:?52 p’D 5@F3=696256C DH66A 2E 9@>6 282:?DE }@CE9 |:DD@FC:]k^Am kAm(:E9 3@E9 82>6D D4965F=65 7@C D6G6? :??:?8D[ E96 p’D H@? 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