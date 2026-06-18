WEDNESDAY SCOREBOARD/RECAPS Shenandoah, Clarinda softball earn blowout wins, A's win 9th straight Bryan Clark Jun 18, 2026 Jun 18, 2026 0 Shenandoah Mustangs/Fillies Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Bryan Clark Wednesday ScoreboardkAmkDEC@?8m$@7E32==k^DEC@?8mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mr=2C:?52 a_ #65 ~2< bk^DEC@?8mk^6>mk^AmkAmp7E6C ?@E D4@C:?8 :? E96 7:CDE :??:?8[ E96 r=2C:?52 D@7E32== E62> H6?E @77 7@C D6G6? CF?D :? E96 D64@?5 2?5 E96? `b :? E96 E9:C5 :? 2 a_\b 9@>6 C@FE (65?6D52J @7 #65 ~2<]k^AmkAm%96 r2C5:?2=D D4@C65 E96 a_ CF?D @? ;FDE 6:89E 9:ED H:E9 w25=6J |:==6C[ p??:<2 !C:46 2?5 y2?6DD2 (@@=D6J 4@??64E:?8 7@C EH@ 9:ED 6249] q@E9 @7 |:==6C’D 9:ED H6C6 5@F3=6D 2D D96 D4@C65 E9C66 CF?D 2?5 5C@G6 :? EH@] !C:46 5C@G6 :? 7@FC[ D4@C65 @?46 2?5 DE@=6 2 32D6] (@@=D6J D4@C65 EH:46[ 5C@G6 :? 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