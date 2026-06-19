Thursday Scoreboard
kAmkDEC@?8m$@7E32==k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>mkDEC@?8mr=2C:?52 `_ #65 ~2< _k^DEC@?8mk^6>mk^Am
kAm#J=66 |296C 2?5 y2?6DD2 (@@=D6J 9@>6C65 2D E96 r=2C:?52 D@7E32== E62> 62C?65 :ED D64@?5 H:? @G6C #65 ~2< :D 2D >2?J ?:89ED[ `_\_ %9FCD52J :? #65 ~2<]k^Am
kAm(@@=D6J 9:E 2 EH@\CF? 9@>6 CF? :? E96 E9:C5 :??:?8[ H9:49 42>6 C:89E 27E6C 2 EH@\CF? 5@F3=6 3J p??:<2 !C:46] (@@=D6J 25565 2 5@F3=6 2?5 2 D24C:7:46 7=J 7@C 2 EH@\9:E[ E9C66\#qx 6G6?:?8]k^Am
kAm|296C’D 9@>6 CF? H2D 2 D@=@ D9@E :? E96 7@FCE9[ H9:49 42>6 27E6C EH@ H2=<D 7C@> 96C @? E96 6G6?:?8] $96 D4@C65 E9C66 CF?D 2?5 DE@=6 EH@ 32D6D]k^Am
People are also reading…
- A lot of learning, a lot of growth for Essex baseball, softball
- Clarinda's Cabeen wins Akin shopping spree
- Clarinda Softball looking to take next step
- A walk-off winner from Cameron gives Shenandoah win over rival Clarinda
- Clarinda A's sweep doubleheader, Clarinda softball splits
- Shenandoah, Clarinda softball earn blowout wins, A's win 9th straight
- Clarinda, Shenandoah baseball earn Hawk-10 wins, A's complete perfect road trip
- Clarinda Baseball puts everything together to claim home win
- Pulliam receives 4-H Foundation Scholarship
- Shenandoah, Sidney baseball throw no-hitters, Clarinda softball also wins
- Clarinda, Shenandoah combine for 3 state golf medalists
- Young group of Cowgirls earn season's first win
- Clarinda, Sidney earn conference sweeps, Shen baseball scores 20, A's win 10th straight
- Shenandoah, Clarinda tennis enjoy very successful spring
- Shenandoah's Pickens, Martin win co-ed state golf medal
kAmw2??29 (@C= 25565 EH@ 9:ED[ 3@E9 5@F3=6D[ H9:=6 D4@C:?8 2 CF? 2?5 5C:G:?8 :? 2 CF?] $E6G:6 (:=>6D D4@C65 EH:46 2?5 DE@=6 EH@ 32D6D] !C:46 2=D@ D4@C65 EH@ CF?D]k^Am
kAmpF5C6J vC2J H2D E96 4@>A=6E6 82>6 H:??6C :? E96 4:C4=6 H:E9 EH@ DEC:<6@FED @G6C 7@FC :??:?8D] $96 H@C<65 2C@F?5 E9C66 9:ED 2?5 E9C66 H2=<D]k^Am
kAm%96 r2C5:?2=D :>AC@G65 E@ h\f @? E96 D62D@? 2?5 g\c :? E96 w2H<6J6 `_ r@?76C6?46] %96J EC2G6= ?6IE E@ E96 #@=2?5\$E@CJ %@FC?2>6?E H96C6 E96J 92G6 7@FC 82>6D D4965F=65 36EH66? uC:52J 2?5 $2EFC52J]k^Am
kAmk6>mkDEC@?8mpE=2?E:4 `a $96?2?5@29 _k^DEC@?8mk^6>mk^Am
kAmpE=2?E:4 A:E496C !6JE@? |4{2C6? A:E4965 2 EH@\9:E D9FE@FE H:E9 6:89E DEC:<6@FED 2?5 E96 r=2DD bp }@] `_ %C@;2?D D4@C65 2== E96:C CF?D :? E96 7:CDE EH@ :??:?8D :? 2 `a\_ H:? %9FCD52J 2E $96?2?5@29]k^Am
kAmqC@@<=J? |296C D:?8=65 :? E96 7:CDE :??:?8 2?5 {J?5:6 vC66? 25565 @?6 :? E96 7@FCE9 7@C E96 @?=J $96?2?5@29 9:ED 2?5 32D6 CF??6CD @7 E96 82>6] }6:E96C 25G2?465 A2DE 7:CDE 32D6]k^Am
kAmp=: w2?D6? E@@< E96 =@DD :? E96 4:C4=6 7@C $96?2?5@29[ DEC:<:?8 @FE @?6 H9:=6 36:?8 492C865 H:E9 `a CF?D[ 2== 62C?65[ @? `b 9:ED 2?5 7:G6 H2=<D]k^Am
kAm%96 u:==:6D 76== E@ d\h @? E96 D62D@? 2?5 b\g :? E96 w2H<6J6 `_ r@?76C6?46] %96J EC2G6= E@ vC:DH@=5 $2EFC52J 7@C E96 vC:DH@=5^rp| %@FC?2>6?E]k^Am
kAmk6>mkDEC@?8m$:5?6J `b tDD6I dk^DEC@?8mk^6>mk^Am
kAmpG2CJ v2>36C 2?5 qC:586E zC@>>:?82 AC@5F465 E9C66 9:ED 6249 2D E96 $:5?6J D@7E32== E62> H@? 7@C E96 D64@?5 E:>6 E9:D D62D@?[ 362E:?8 tDD6I 2E 9@>6 %9FCD52J `b\d]k^Am
kAm%96 r@H8:C=D D4@C65 D:I CF?D :? E96 E9:C5 :??:?8 E@ =625 f\` 2?5 E96? 25565 D:I >@C6 :? E96 D:IE9 E@ 24E:G2E6 E96 CF?\CF=6 27E6C tDD6I 925 EC:>>65 :ED 567:4:E E@ f\d]k^Am
kAmzC@>>:?82 5C@G6 :? E9C66 2?5 D4@C65 EH@ CF?D 2?5 v2>36C 25565 2? #qx 7@C E96 r@H8:C=D] r92C=: z:?8 2?5 |4z6?K:6 %92E496C 25565 EH@ 9:ED 6249 H:E9 z:?8 C64@C5:?8 EH@ #qxD 2?5 EH@ CF?D D4@C65] pD9=J? w2J6D D4@C65 2 CF? 2?5 5C@G6 :? 2 CF?]k^Am
kAmv2>36C 2D E96 4@>A=6E6 82>6 H:??6C 7@C E96 r@H8:C=D[ DEC:<:?8 @FE D:I[ H9:=6 8:G:?8 FA D:I 9:ED[ 7@FC H2=<D 2?5 7:G6 62C?65 CF?D @G6C D:I :??:?8D]k^Am
kAm!2:EJ? '2?2EE2 9:E 96C D64@?5 9@>6 CF? @7 E96 H66< E@ 9:89=:89E tDD6I’D 52J] p55:E:@?2= tDD6I DE2ED H:== 36 25565 96C6 H96? 2G2:=23=6]k^Am
kAm$:5?6J :>AC@G65 E@ a\f @? E96 D62D@? 2?5 a\d :? E96 r@C?6C r@?76C6?46] tDD6I 76== E@ `\g @G6C2== 2?5 _\f :? 4@?76C6?46 A=2J]k^Am
kAm%96 %C@;2?6EE6D 9@DE q657@C5 uC:52J H9:=6 E96 r@H8:C=D 2C6 @? E96 C@25 E@ A=2J uC6>@?E\|:==D]k^Am
kAmkDEC@?8mq2D632==k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>mkDEC@?8mr=2C:?52 g #65 ~2< `k^DEC@?8mk^6>mk^Am
kAmy@C52? qFEE 56=:G6C65 D6G6? :??:?8D @7 @?6\CF? 32D632==[ =625:?8 E96 r=2C:?52 r2C5:?2=D E@ 2? g\` H:? %9FCD52J 2E #65 ~2<]k^Am
kAmqFEE DECF4< @FE D:I 2?5 H@C<65 2C@F?5 7:G6 9:ED 2?5 @?6 H2=< H9:=6 2=D@ 56=:G6C:?8 r=2C:?52’D @?=J 6IEC2\32D6 9:E @7 E96 82>6[ 2 5@F3=6] w6 2=D@ 5C@G6 :? 2 CF?]k^Am
kAmrC6:89E@? q:C5[ z@CE }62= 2?5 w2J56? w2D9 AC@5F465 EH@\9:E 82>6D 7@C E96 r2C5:?2=D H:E9 q:C5 D4@C:?8 EH:46[ }62= 2?5 w2D9 D4@C:?8 @?46 2?5 2== E9C66 5C:G:?8 :? 2 CF?] q:C5 25565 EH@ DE@=6? 32D6D]k^Am
kAm(2C?6C $49>:EE 56=:G6C65 2 9:E 2?5 EH@ CF?D 7@C r=2C:?52 H9:=6 s2I %@><:?D@? 2?5 y2<6 $>:E9 7:?:D965 H:E9 2 9:E 2?5 2? #qx 6249] $>:E9 25565 EH@ DE@=6? 32D6D]k^Am
kAm%96 r2C5:?2=D :>AC@G65 E@ f\h @? E96 D62D@? 2?5 e\f :? E96 w2H<6J6 `_ r@?76C6?46] }6IE :D 2 9@>6 82>6 $2EFC52J 7@C r=2C:?52’D q2D632== s2J[ 282:?DE s6?:D@?]k^Am
kAmk6>mkDEC@?8m$96?2?5@29 a_ pE=2?E:4 ck^DEC@?8mk^6>mk^Am
kAm%6282? qCF?< 2?5 +2?6 |4|2?:D 9@>6C65[ 2?5 %J=6C q236 5C@G6 :? 7:G6 CF?D 2D E96 $96?2?5@29 32D632== E62> AFE FA 2 `b\CF? E9:C5 :??:?8 :? 2 a_\c 9@>6 H:? %9FCD52J @G6C pE=2?E:4]k^Am
kAm%96 |FDE2?8D 2=C625J =65 f\` H96? E96 32ED H6?E @77 7@C E96 `b\DA@E @? 6:89E 9:ED]k^Am
kAmqCF?<’D 9@>6 CF? H2D 2 EH@\CF? 3=2DE :? E96 7:CDE :??:?8 H9:=6 |4|2?:D 25565 2 D@=@ 9@>6 CF? =2E6C :? $96?2?5@29’D 7@FC\CF? @A6?:?8 7C2>6] q236 925 2 D24C:7:46 7=J :? E96 7:CDE :??:?8[ 2 EH@\CF? 5@F3=6 :? E96 D64@?5 2?5 E96? 2 EH@\CF? D:?8=6 :? E96 E9:C5] w6 H2=<65 =2E6C :? E96 E9:C5 :??:?8[ H9:49 D2H E96 |FDE2?8D 32E 2C@F?5 EH:46]k^Am
kAmq236[ qCF?<[ {6G: vC66? 2?5 y@6J ~’#@FC<6 2== 925 EH@ 9:ED 7@C $96?2?5@29] vC66? D4@C65 7@FC E:>6D[ DE@=6 2 32D6 2?5 5C@G6 :? 2 CF?] qCF?< 7:?:D965 H:E9 E9C66 #qxD 2?5 EH@ CF?D 2?5 ~’#@FC<6 5C@G6 :? EH@ 2?5 D4@C65 2 CF?]k^Am
kAmt=: r2>6C@? 2?5 qC@5J qFC5@C7 D4@C65 E9C66 CF?D 6249 7@C E96 |FDE2?8D H:E9 3@E9 92G:?8 @?6 9:E 2?5 r2>6C@? 5C:G:?8 :? 2 CF? 2?5 DE62=:?8 2 32D6] r2CE6C $6==D 2?5 q@H6? qFC5@C7 25565 @?6 9:E[ EH@ CF?D 2?5 2? #qx 6249 H:E9 $6==D 2=D@ DE62=:?8 2 32D6]k^Am
kAm{@82? %HJ>2? H2D E96 4@>A=6E6 82>6 H:??6C @? E96 >@F?5 7@C $96?2?5@29[ DEC:<:?8 @FE 7:G6 @G6C 7@FC :??:?8D] w6 82G6 FA 7:G6 9:ED 2?5 7@FC CF?D[ E9C66 62C?65]k^Am
kAm$96?2?5@29 :>AC@G65 E@ `_\d @? E96 D62D@? 2?5 f\d :? E96 w2H<6J6 `_ r@?76C6?46] %96J >2E49 FA H:E9 pE=2?E:4 282:? uC:52J[ E9:D E:>6 :? pE=2?E:4]k^Am
kAmk6>mkDEC@?8m$:5?6J `h tDD6I `k^DEC@?8mk^6>mk^Am
kAm$:5?6J’D r@@A6C w286? 2?5 v2??@? v@J AC@5F465 EH@\9:E 82>6D 2D E96 r@H3@J 32D632== E62> 62C?65 E96:C D64@?5 H:? @7 E96 D62D@?[ `h\` 2E 9@>6 %9FCD52J @G6C tDD6I]k^Am
kAm%96 r@H3@JD D4@C65 D:I CF?D :? E96 D64@?5 :??:?8 E@ =625 f\_ 2?5 E96? 25565 `a :? E96 E9:C5]k^Am
kAm|2I {2?8 H2D E96 4@>A=6E6 82>6 H:??6C @? E96 >@F?5 7@C $:5?6J[ DEC:<:?8 @FE 7:G6 @G6C 7@FC :??:?8D[ 8:G:?8 FA 7@FC 9:ED[ @?6 H2=< 2?5 @?6 62C?65 CF?]k^Am
kAmw286? D4@C65 EH:46[ DE@=6 E9C66 32D6D 2?5 5C@G6 :? 2 CF? 7@C $:5?6J H9:=6 v@J D4@C65 EH@ CF?D[ 5C@G6 :? 2?@E96C EH@ 2?5 DE@=6 2 32D6]k^Am
kAmy92=:= #665 D4@C65 7@FC CF?D 7@C $:5?6J @? 2 9:E] w6 DE@=6 7@FC 32D6D 2?5 5C@G6 :? 2 CF?] |:4926= (:=D@? D4@C65 E9C66 CF?D[ DE@=6 2 32D6 2?5 5C@G6 :? 2 CF?] +249 q@J5 25565 EH@ CF?D[ EH@ #qxD 2?5 2 9:E] r2=G:? y@9?D@? D4@C65 EH:46[ DE@=6 EH@ 32D6D 2?5 5C@G6 :? 2 CF? 2?5 z92J56? !@@C<6C D4@C65 2 CF?[ DE@=6 2 32D6 2?5 5C@G6 :? EH@] {2?8 D4@C65 EH:46 2?5 DE@=6 2 32D6]k^Am
kAm(:== #@36CED =65 tDD6I’D @776?D6 H:E9 EH@ 9:ED[ 2?5 96 D4@C65 E96 %C@;2? CF?] #9JD r92>36CD 2?5 vC2JD@? %9@C?E@? C64@C565 E96 @E96C tDD6I 9:ED]k^Am
kAms@>:?:4 z:C< DE2CE65 @? E96 >@F?5 7@C tDD6I 2?5 DECF4< @FE E9C66 :? EH@ :??:?8D] w6 H2D 492C865 H:E9 7@FC 9:ED[ 7@FC H2=<D 2?5 `_ 62C?65 CF?D] %6CC:4 sF>=6C H@C<65 E9C@F89 E96 E9:C5[ 492C865 H:E9 ?:?6 62C?65 CF?D @? 6:89E 9:ED 2?5 2 H2=<]k^Am
kAm%96 r@H3@JD :>AC@G65 E@ a\e @? E96 D62D@? 2?5 `\c :? E96 r@C?6C r@?76C6?46 H9:=6 tDD6I 76== E@ _\g @G6C2== 2?5 _\e :? E96 4@?76C6?46]k^Am
kAmtDD6I 9@DED q657@C5 uC:52J H9:=6 $:5?6J :D 2E uC6>@?E\|:==D]k^Am
kAmkDEC@?8m|x}z {628F6 q2D632==k^DEC@?8mk^Am
kAmk6>mkDEC@?8mr=2C:?52 pVD `c r9:==:4@E96 ak^DEC@?8mk^6>mk^Am
kAm%H@ 9F86 :??:?8D =65 E96 r=2C:?52 p’D E@ <66A E96:C H:??:?8 H2JD 8@:?8 %9FCD52J @? 2 uC66 p5>:DD:@? }:89E[ DA@?D@C65 3J E96 r=2C:?52 r92>36C[ :? 2 `c\a H:? @G6C r9:==:4@E96]k^Am
kAm%96 82>6 H2D 42==65 27E6C e ½ :??:?8D 3642FD6 @7 E96 =628F6’D CF?\CF=6]k^Am
kAm%96 p’D D4@C65 7:G6 CF?D :? E96 D64@?5 :??:?8 2?5 25565 D6G6? >@C6 :? E96 7:7E9]k^Am
kAmv2G:? w2CC:?8E@? EC:A=65 2?5 r@=6 q2F>82CE 5@F3=65 EH:46 2?5 5C@G6 :? 7:G6 CF?D 2D E96 p’D H@? E96:C `_kDFAmE9k^DFAm DEC2:89E 82>6]k^Am
kAmp q2F>82CE D:?8=6 3C@F89E :? EH@ :? r=2C:?52’D D64@?5 :??:?8] $62? q2K>@C6 2?5 %96@ p?56CD@? 25565 #qx D:?8=6D]k^Am
kAm%96 7:7E9 :??:?8 D2H 2?@E96C #qx D:?8=6 7@C q2K>@C6 2?5 2 EH@\CF? 5@F3=6 7C@> q2F>82CE E@ DE2CE E96 D4@C:?8] p?5C6H *@F?8 D:?8=65 :? EH@ CF?D 2?5 =2E6C DE@=6 9@>6 :? E96 :??:?8] ~D42C *F92D 25565 2 D24C:7:46 7=J]k^Am
kAmp?56CD@? 7:?:D965 H:E9 7@FC 9:ED 7@C r=2C:?52] q2F>82CE 925 E9C66 E@ 8@ H:E9 7:G6 #qxD 2?5 EH@ CF?D] q2K>@C6[ w2CC:?8E@?[ *@F?8 2?5 r@@A6C z?:89E 25565 EH@ 9:ED 6249 H:E9 *@F?8 2?5 q2K>@C6 5C:G:?8 :? EH@ 2?5 D4@C:?8 EH@]k^Am
kAm%9C66 p’D A:E496CD 4@>3:?65 E@ H@C< E96 D6G6? :??:?8D] {F<6 q6G6=:? DE2CE65 @? E96 >@F?5 2?5 DECF4< @FE 7@FC @G6C EH@ :??:?8D[ 8:G:?8 FA EH@ 9:ED[ @?6 H2=< 2?5 @?6 62C?65 CF?] |2I {6?@ 42>6 @? 2?5 H@C<65 7@FC :??:?8D @7 @?6\CF? 32== H:E9 E9C66 DEC:<6@FED] }:4< !2F=D@? A:E4965 2 D4@C6=6DD D6G6?E9 E@ 7:?:D9 E96 82>6 H:E9 E9C66 DEC:<6@FED]k^Am
kAm%96 p’D 2C6 ?@H `b\` @? E96 D62D@? 2?5 `_\` :? E96 |x}z {628F6] %96J A=2J 282:? $2EFC52J[ 4@?E:?F:?8 E96:C 9@>6DE2?5 282:?DE }@CE9 |:DD@FC:]k^Am
Get in the game with our Prep Sports Newsletter
Sent weekly directly to your inbox!
Bryan Clark
Sports Editor
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today