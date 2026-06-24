TUESDAY SCOREBOARD/RECAPS Sidney sweeps Essex, A's keep winning streak going with road rout Bryan Clark Jun 24, 2026 11 hrs ago 0 Sidney Cowboys/Cowgirls Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Bryan Clark Tuesday ScoreboardkAmkDEC@?8m$@7E32==k^DEC@?8mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mrC6DE@? `_ $96?2?5@29 _k^DEC@?8mk^6>mk^AmkAmrC6DE@? A:E496C z6??65J $EC:56C ?@\9:E $96?2?5@29 D@7E32== %F6D52J :? 2 `_\_ !2?E96C G:4E@CJ]k^AmkAm$EC:56C H@C<65 2C@F?5 7:G6 H2=<D 3FE DECF4< @FE ?:?6 2D E96 !2?E96CD 6?565 FA H:E9 `` 9:ED 282:?DE $96?2?5@29 DE2CE:?8 A:E496C p=: w2?D6?[ H9@ DECF4< @FE @?6 2?5 E@@< E96 4@>A=6E6 82>6 =@DD]k^Am kAmp7E6C 2 D4@C6=6DD 7:CDE :??:?8[ E96 !2?E96CD D4@C65 7@FC E:>6D :? E96 E9:C5 2?5 E96? 7@FC :? E96 7@FCE9 E@ AFE E96 CF? CF=6 :? 67764E]k^Am People are also reading… Clarinda's Cabeen wins Akin shopping spree Shenandoah, Clarinda softball earn blowout wins, A's win 9th straight Spring Sports All-Area Team Clarinda, Sidney earn conference sweeps, Shen baseball scores 20, A's win 10th straight Sidney, East Mills athletes enjoying sharing baseball this summer Red Oak police shoot, injure person who reportedly opened fire on officer A lot of learning, a lot of growth for Essex baseball, softball Eighth graders able to participate while new transfer rules coming to Iowa Sidney sweeps Essex, A's keep winning streak going with road rout Clarinda Softball looking to take next step Denison scores 3 late to spoil Clarinda Baseball Day Clarinda softball splits first 2 games at Roland-Story Tournament Sidney softball finding its swing late in the season Clarinda softball sweeps DH at Denison, A's hold on to beat St. Joe Clarinda Softball earns 2 wins at Roland-Story Tourney kAmu:G6 5:776C6?E $96?2?5@29 2E9=6E6D E@@< 2 H2=< H:E9 p336J sF>=6C[ qC@@<=J? |296C 2?5 {J?5:6 vC66? 6249 255:?8 2 DE@=6? 32D6]k^AmkAm$96?2?5@29 76== E@ d\`c @? E96 D62D@?[ E96 D:IE9 DEC2:89E =@DD 7@C E96 u:==:6D] %96J 2C6 b\`` :? E96 w2H<6J6 `_ r@?76C6?46 29625 @7 2 (65?6D52J EC:A E@ 4@?76C6?46\=625:?8 pE=2?E:4]k^AmkAmk6>mkDEC@?8mpE=2?E:4 `_ r=2C:?52 dk^DEC@?8mk^6>mk^Am kAmr=2C:?52 D@7E32==’D H:? DEC62< 6?565 2E 7@FC %F6D52J :? 2 `_\d =@DD 2E pE=2?E:4]k^Am kAmr=2C:?52 EC2:=65 ;FDE e\d 8@:?8 :?E@ E96 3@EE@> @7 E96 7:7E9 27E6C 2 7@FC\CF? E@A 92=7 3FE 5:5?’E D4@C6 282:? 2?5 E96 r=2DD bp }@] `_ 2?5 w2H<6J6 `_ F?362E6? %C@;2?D 25565 E9C66 :? E96 D:IE9 7@C 2 =:EE=6 4FD9:@?]k^Am kAm#J=66 |296C[ p??:<2 !C:46 2?5 y2?6DD2 (@@=D6J 2== 925 EH@ 9:ED 7@C E96 r2C5:?2=D H:E9 (@@=D6J 5C:G:?8 :? E9C66 2?5 |296C E2<:?8 @?6 @7 96C 9:ED 7@C 6IEC2 32D6D H:E9 2 5@F3=6] |296C 2=D@ D4@C65 EH:46]k^Am kAm$E6G:6 (:=>6D 2?5 |J29 w2CC:D 925 2 9:E 2?5 D4@C65 2 CF? 6249 7@C E96 r2C5:?2=D 2?5 w25=6J |:==6C DE@=6 2 32D6 2?5 D4@C65 2 CF?]k^AmkAmvC246 u:5=6C E@@< E96 =@DD :? E96 4:C4=6[ 8:G:?8 FA 7@FC 62C?65 CF?D :? EH@ :??:?8D H:E9 @?6 DEC:<6@FE] |2<6?K6 z2?6 42>6 @? :? C6=:67 2?5 H6?E b a^b :??:?8D[ 2==@H:?8 D:I 9:ED[ EH@ H2=<D 2?5 D:I CF?D[ 7@FC 62C?65] pF5C6J vC2J 8@E E96 7:?2= @FE[ 2 DEC:<6@FE]k^AmkAmr=2C:?52 76== E@ `c\h @? E96 D62D@?[ `_\d :? E96 w2H<6J6 `_ r@?76C6?46] %96 r2C5:?2=D EC2G6= E@ rC6DE@? %9FCD52J]k^Am kAmk6>mkDEC@?8mq657@C5 `_ tDD6I _k^DEC@?8mk^6>mk^AmkAmk6>mkDEC@?8m$:5?6J a` tDD6I `ak^DEC@?8mk^6>mk^AmkAmu:?5 E96 82>6 DE@CJ k2 9C67lQ9EEADi^^G2==6J?6HDE@52J]4@>^DA@CED^9:89\D49@@=^2CE:4=6066e4g2_4\e4gc\dgch\26fe\_e2c`6f77_53]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm96C6k^2m] p $:5?6J D@7E32==^32D632== A:4EFC6 A286 42? 36 D66? k2 9C67lQ9EEADi^^G2==6J?6HDE@52J]4@>^DA@CED^9:89\D49@@=^4@==64E:@?04675g5fg\b446\d773\g7ca\4caad5dcae_e]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm96C6k^2m]k^Am kAmkDEC@?8mq2D632==k^DEC@?8mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mrC6DE@? a $96?2?5@29 _k^DEC@?8mk^6>mk^Am kAm$96?2?5@29 DE2CE:?8 A:E496C {@82? %HJ>2? 82G6 FA ;FDE @?6 9:E %F6D52J 2E rC6DE@?[ 3FE 96 2=D@ 82G6 FA EH@ CF?D[ 2?5 E96 |FDE2?8D 4@F=5?’E 7:?5 2 CF? :? 2 a\_ =@DD]k^AmkAmrC6DE@?’D EH@ CF?D 42>6 :? E96 7:7E9 2D %HJ>2? DECF4< @FE D6G6? 2?5 H2=<65 D:I @G6C D:I :??:?8D]k^Am kAmr2CE6C $6==D =65 $96?2?5@29’D @776?D6 H:E9 EH@ 9:ED 2?5 t=: r2>6C@? 25565 2 5@F3=6[ 3FE $96?2?5@29 =@DE :ED 7@FCE9 DEC2:89E[ 72==:?8 E@ `_\h @? E96 D62D@? 2?5 f\h :? E96 w2H<6J6 `_ r@?76C6?46]k^AmkAm%96 |FDE2?8D 2C6 324< @? E96 7:6=5 %9FCD52J 2E 9@>6 282:?DE v=6?H@@5]k^Am kAmk6>mkDEC@?8m$:5?6J a_ tDD6I a k^DEC@?8mk^6>mk^AmkAm%96 82>6 DE@CJ :D 2G2:=23=6 k2 9C67lQ9EEADi^^G2==6J?6HDE@52J]4@>^DA@CED^9:89\D49@@=^2CE:4=60fd__he2e\24h5\dfa4\g3eb\geadcd`72747]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm96C6k^2m] p=D@[ 4964< @FE 2? tDD6I 32D632==^D@7E32== A:4EFC6 A286 k2 9C67lQ9EEADi^^G2==6J?6HDE@52J]4@>^DA@CED^9:89\D49@@=^4@==64E:@?025a3ha32\`755\d_b_\g3e4\hd6hgc`5c566]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm96C6k^2m]k^Am kAmkDEC@?8m|x}z {628F6 q2D632==k^DEC@?8mk^Am kAmk6>mkDEC@?8mr=2C:?52 pVD `f r9:==:4@E96 _k^DEC@?8mk^6>mk^AmkAm%96 r=2C:?52 p’D D4@C65 :? D:I @7 E96 D6G6? :??:?8D E96J 42>6 E@ E96 A=2E6 2?5 AFE FA `b CF?D @G6C E96 7:CDE E9C66 7C2>6D :? 2 `f\_ C@FE %F6D52J 2E r9:==:4@E96]k^Am kAmp?5C6H *@F?8[ %96@ p?56CD@?[ qC2J56? ~=D6? 2?5 p?5J v:== 2== 925 EH@ 9:ED 7@C r=2C:?52 H:E9 ~=D6? 5C:G:?8 :? 7@FC 2?5 D4@C:?8 EH@] *@F?8 5C@G6 :? EH@ CF?D[ 2D 5:5 ~D42C *F92D 2?5 !2C<6C |4}62=] p?56CD@? 2?5 y@9? !6EC:6 D4@C65 E9C66 CF?D 6249 2?5 tG2? qC25D92H 4C@DD65 E96 A=2E6 EH:46]k^Am kAmp?56CD@?[ *F92D 2?5 ~=D6? 2== 925 5@F3=6D H9:=6 qC25D92H[ vC2?E {@<<6? 2?5 $62? q2K>@C6 2== DE@=6 2 32D6]k^AmkAm%9C66 5:776C6?E r=2C:?52 A:E496CD 4@>3:?65 E@ D9FE @FE E96 |F542ED[ 8:G:?8 FA 2 E@E2= @7 E9C66 9:ED 2?5 7@FC H2=<D] sJ=2? |4x?EJC6 DE2CE65 2?5 DECF4< @FE E9C66 @G6C E9C66 :??:?8D] }:4< !2F=D@? 72??65 E9C66 :? EH@ 9:E=6DD :??:?8D 2?5 %C:DE2? |4|66? DECF4< @FE EH@ :? EH@ :??:?8D]k^Am kAm%96 p’D :>AC@G65 E@ `d\` @? E96 D62D@?[ 62C?:?8 E96:C `akDFAmE9k^DFAm DEC2:89E H:?] %96J 2C6 ?@H `a\` :? E96 |x}z {628F6] }6IE :D 2 EC:A E@ r2CC@== E@ A=2J E96 |6C492?ED[ H9@ D:E D64@?5 :? E96 |x}z {628F6 DE2?5:?8D 2?5 2C6 E96 @?=J E62> E@ 362E E96 p’D E9:D D62D@?]k^Am 0 Comments Get in the game with our Prep Sports Newsletter Sent weekly directly to your inbox! Sign up! * I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy. Bryan Clark Sports Editor Author email Follow Bryan Clark Close Get email notifications on {{subject}} daily! Your notification has been saved. There was a problem saving your notification. {{description}} Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items. Save Manage followed notifications Close Followed notifications Please log in to use this feature Log In Don't have an account? Sign Up Today Related to this story Most Popular Shenandoah, Clarinda softball earn blowout wins, A's win 9th straight Check out Wednesday's softball and baseball scores Spring Sports All-Area Team The Southwest Iowa Herald releases its Spring Sports All-Area Team Clarinda, Sidney earn conference sweeps, Shen baseball scores 20, A's win 10th straight Check out the scoreboard from a full night of area baseball/softball Sidney, East Mills athletes enjoying sharing baseball this summer The Sidney baseball team, complete with East Mills athletes this summer, earned a convincing win Tuesday at Essex A lot of learning, a lot of growth for Essex baseball, softball Despite four blowout losses Monday, Essex softball and baseball’s first-year coaches are seeing a lot of growth from their respective teams Watch Now: Related Video World Cup watch parties bringing generations together Wizards Draft BYU’s AJ Dybantsa With No.1 Pick Wizards Draft BYU’s AJ Dybantsa With No.1 Pick Qualified USA prepare for final World Cup group match against exiting Turkey Qualified USA prepare for final World Cup group match against exiting Turkey What the Bucks are getting back in the Giannis Antetokounmpo trade What the Bucks are getting back in the Giannis Antetokounmpo trade Recommended for you