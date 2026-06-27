SATURDAY SCOREBOARD/RECAPS Clarinda, Essex, Sidney softball compete at Saturday tournaments Bryan Clark Jun 27, 2026 6 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Bryan Clark Saturday ScoreboardkAmkDEC@?8m$@7E32==k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8mt2C=92> %@FC?2>6?Ek^DEC@?8mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mr=2C:?52 `f t2C=92> `ak^DEC@?8mk^6>mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mv:=36CE g r=2C:?52 fk^DEC@?8mk^6>mk^AmkAmk6>mkDEC@?8m#:G6CD:56 h r=2C:?52 _k^DEC@?8mk^6>mk^Am kAm%96 r=2C:?52 D@7E32== H@? @?6 @7 E96 E9C66 4@?E6DED E96J A=2J65 $2EFC52J 2E E96 t2C=92> %@FC?2>6?E]k^Am People are also reading… USDA invests $31.2M in Iowa rural hospitals, manufacturing and infrastructure Default speed limit to increase on many Iowa rural roads July 1 Spring Sports All-Area Team Sidney sweeps Essex, A's keep winning streak going with road rout Sidney, East Mills athletes enjoying sharing baseball this summer Sidney softball finding its swing late in the season Seniors lead Clarinda softball to offensive explosion in rivalry win Clarinda A's earn run-rule win, close conference losses for Clarinda, Shenandoah softball Clarinda softball sweeps DH at Denison, A's hold on to beat St. Joe Clarinda's Eberly earns career win No. 300 Clarinda, Essex, Sidney softball compete at Saturday tournaments Postseason baseball pairings released A lot of learning, a lot of growth for Essex baseball, softball Clarinda's Cabeen wins Akin shopping spree Clarinda, Sidney earn conference sweeps, Shen baseball scores 20, A's win 10th straight kAm%96 r2C5:?2=D @A6?65 3J 362E:?8 E96 9@DE r2C5:?2=D `f\`a 367@C6 72==:?8 g\f E@ v:=36CE 2?5 h\_ E@ #:G6CD:56] p== E9C66 82>6D H6C6 42==65 27E6C 7:G6 :??:?8D]k^AmkAm|255:6 r@=6 =65 @77 E96 t2C=92> 82>6 H:E9 2 EC:A=6 2?5 r=2C:?52 H2D @77 2?5 CF??:?8[ D4@C:?8 EH:46 :? 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