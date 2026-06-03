TUESDAY SCOREBOARD/RECAPS Wins for Shenandoah, losses for Clarinda Tuesday in Hawk-10 play Bryan Clark Jun 3, 2026 2 hrs ago 0 Shenandoah Mustangs/Fillies Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Bryan Clark Tuesday ScoreboardkAmkDEC@?8m$@7E32==k^DEC@?8mk^AmkAmkDEC@?8mk6>m$96?2?5@29 a` #65 ~2< _k^6>mk^DEC@?8mk^AmkAm%96 DE@CJ 7C@> E96 $96?2?5@29 H:? 42? 36 7@F?5 k2 9C67lQ9EEADi^^G2==6J?6HDE@52J]4@>^E?4>D^2DD6E^65:E@C:2=^ghdhhgf`\57f2\d73g\24h7\c_b3b47a3ge6Q E2C86ElQ03=2?<Qm96C6k^2m]k^AmkAmkDEC@?8mk6>mv=6?H@@5 `c r=2C:?52 `bk^6>mk^DEC@?8mk^Am kAm%96 r=2C:?52 D@7E32== E62> H2D @?6 :??:?8 2H2J[ EH:46[ 7C@> 2 CF?\CF=6 H:? %F6D52J 2E v=6?H@@5[ 3FE E96? 6G6CJE9:?8 76== 2A2CE :? 2 `c\`b #2> G:4E@CJ]k^Am People are also reading… Rasmussen ends Clarinda career with state golf medal, Weinreich in top 20 Johnson, Cardinals shake off slow start to earn walk off win over Shenandoah Clarinda sweeps Shenandoah, Sidney softball loses big lead against East Mills Shenandoah Baseball, Clarinda Softball earn Hawk-10 doubleheader sweeps Shenandoah softball opens season with home win The Cardiac Cards may be back, Clarinda baseball rallies to beat Shenandoah Clarinda A's open season with shutout win Daoust earns state singles medal, Mustangs compete at State Tennis 4 state titles for Shenandoah's Steng, 4 medals for Clarinda's Bird highlight track season Strong performance for Sidney's Dowling at State Golf Clarinda baseball edges St. Albert Mustang Baseball, Cardinal Softball earn home wins State Golf Scoreboard: Wednesday, May 27 A's rally in 9th for MINK League road win Martin 5th, Shenandoah 10th at Boys State Golf kAmr=2C:?52 =65 `_\_ 8@:?8 :?E@ E96 3@EE@> @7 E96 7@FCE9 :??:?8 2?5 ``\a 6?E6C:?8 E96 3@EE@> @7 E96 7:7E9 3FE E96 #2>D D4@C65 D6G6? 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