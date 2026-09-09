TUESDAY SCOREBOARD/RECAPS Wins for Clarinda, Sidney volleyball, Shenandoah tennis splits in home finale Bryan Clark Sep 9, 2026 7 hrs ago 0 Prefer us on Google Learn More Facebook Twitter Bluesky WhatsApp SMS Email Print Copy article link Save Bryan Clark Tuesday ScoreboardkAmkDEC@?8m'@==6J32==k^DEC@?8mk^AmkAmk6>mkDEC@?8mr=2C:?52 b $96?2?5@29 _ Wad\`e[ ad\`c[ ad\`eXk^DEC@?8mk^6>mk^AmkAm%96 82>6 DE@CJ 42? 36 7@F?5 k2 9C67lQ9EEADi^^G2==6J?6HDE@52J]4@>^DA@CED^9:89\D49@@=^2CE:4=60_224bde3\_b6b\d7bh\hefe\5fa`35ec6427]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm96C6k^2m 2?5 2 A:4EFC6 A286 k2 9C67lQ9EEADi^^G2==6J?6HDE@52J]4@>^DA@CED^9:89\D49@@=^4@==64E:@?04ca5hc22\376e\db7`\2`6d\d3h2`bebb_`_]9E>=Q E2C86ElQ03=2?<Qm96C6k^2m]k^Am kAmk6>mkDEC@?8m$:5?6J b tDD6I _ Wad\c[ ad\f[ ad\gXk^DEC@?8mk^6>mk^Am People are also reading… Baumgart goes off for 8 touchdowns to lead Clarinda to Page County Super Bowl win Watch highlights from Sidney volleyball's Corner Conference victory Haggerty's offense, Jimeson's defense leading Sidney volleyball Sophomores stepping into bigger roles for Clarinda volleyball Clarinda volleyball 4-1 at Glenwood Tournament Essex volleyball edged by Hamburg in home opener Sidney volleyball wins, Essex loses in Corner play Watch the beginning sprint from the Clarinda cross country meet A few big plays from the Clarinda/Shenandoah football game Wins for Clarinda, Sidney volleyball, Shenandoah tennis splits in home finale Stanton/Essex falls to East Mills in Chase Heinold Memorial Game Runner-up finish for Mather leads Mustangs to 3rd at Clarinda A few HUDL video highlights from the young fall sports season Clarinda tennis, volleyball earn road wins Watch Shenandoah/Clarinda volleyball video highlights kAm%96 $:5?6J G@==6J32== E62> 62C?65 2? 62DJ r@C?6C r@?76C6?46 H:? %F6D52J :? tDD6I[ DH66A:?8 E96 %C@;2?6EE6D]k^AmkAmv2>6 D4@C6D H6C6 ad\c[ ad\f 2?5 ad\g]k^AmkAmz6J2?2 w2886CEJ 9:E ]ead 7@C E96 >2E49[ =625:?8 E96 r@H8:C=D H:E9 `` <:==D] |J=6C |296C 25565 6:89E] r92C=: z:?8[ y@46=J? %24<6EE 2?5 p=JDD2 s@H=:?8 7:?:D965 H:E9 EH@ <:==D 6249 H9:=6 p55J u@DE6C =65 E96 r@H8:C=D H:E9 ac 2DD:DED]k^Am kAmxE H2D 2 32=2?465 A6C7@C>2?46 @? 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